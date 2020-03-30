Новости за ночь: Изменился список товаров первой необходимости

Так, из перечня исключили автозапчасти, бытовые приборы, товары для сада и огорода, строительные материалы, кабельную продукцию, противопожарные товары, очки и линзы, табачную продукцию, похоронные принадлежности, печатные СМИ.

Категории о моющих и чистящих средствах, средствах индивидуальной защиты и санитарно-гигиенических изделиях были уточнены. В список включены мыло туалетное и хозяйственное, салфетки сухие и влажные, антисептик для рук, санитарно-гигиеническая маска, зубная паста и щётка, гигиенические прокладки и стиральный порошок, туалетная бумага. К категории детских товаров отнесли соски-пустышки, детский шампунь, крем от опрелостей, бутылочки для кормления, подгузники и пелёнки.

Кроме того, в список добавлен сжиженный природный газ.

