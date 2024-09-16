Новому мэру Усть-Илимска подарили кнут и пряник

Оригинальные подарки главе города преподнесли депутаты областного законодательного собрания Приангарья Виталий Перетолчин и Артем Лобков, которые призвали воспринимать его с долей юмора.

«Предполагается, что народу - пряник, а для нерадивых чиновников и подрядчиков - кнут. А Конституция - это наш основной закон, без него мэру никак нельзя», - пояснил Лобков.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак северокорейской породы пхунсан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».