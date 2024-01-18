Новое отечественное оборудование появится в электродепо «Владыкино»

Электродепо «Владыкино» в ходе модернизации будет оснащено современным оборудованием преимущественно отечественного производства, сообщил заместитель мэра Андрей Бочкарев.

Так, например, будет запущена вакуумная система очистки, произведенная в Санкт-Петербурге, будет смонтировано вентиляционное оборудование из Самарской области. Все мощности рассчитаны с перспективой дальнейшего развития депо.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в эксплуатацию будет также передана трехуровневая площадка для обслуживания вагонов метрополитена и многое другое.

Собянин открыл электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро

Днем ранее в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Столбово» началось устройство смотровых канав. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, проектом предусмотрено создание 33 канав, которые будут использоваться для ночного отстоя, ремонта и мойки составов.

Глава «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что на объекте завершены земляные работы подготовительного этапа. Электродепо «Столбово» на сегодняшний день готово более чем на 25%.

9 января электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на западе столицы открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в будни БКЛ уже перевозит 1 млн 250 тыс. пассажиров, и количество пассажиров увеличивается.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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