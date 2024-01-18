Новое отечественное оборудование появится в электродепо «Владыкино»

Электродепо «Владыкино» в ходе модернизации будет оснащено современным оборудованием преимущественно отечественного производства, сообщил заместитель мэра Андрей Бочкарев.

Так, например, будет запущена вакуумная система очистки, произведенная в Санкт-Петербурге, будет смонтировано вентиляционное оборудование из Самарской области. Все мощности рассчитаны с перспективой дальнейшего развития депо.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в эксплуатацию будет также передана трехуровневая площадка для обслуживания вагонов метрополитена и многое другое.