«Новая газета» раскрыла результаты экспертизы после химической атаки
"Новая газета" раскрыла детали экспертизы, которую провели после распыления 15 марта неизвестных веществ около здания, в котором расположена редакция издания. Об этом сообщается на сайте газеты.
Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал. По данным экспертов, основные компоненты вещества - это 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол), которые вызывают раздражение глаз, если их попадают на слизистые в жидком виде, и становятся причиной неприятного запаха.
При растворении в воздухе скатол не представляет опасности для человека, хотя в большой концентрации может вызвать раздражение дыхательных путей. При этом вещество несет угрозу для рыб, нельзя допускать его попадания в воду или почву.
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