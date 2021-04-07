«Новая газета» раскрыла результаты экспертизы после химической атаки

"Новая газета" раскрыла детали экспертизы, которую провели после распыления 15 марта неизвестных веществ около здания, в котором расположена редакция издания. Об этом сообщается на сайте газеты.

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Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал. По данным экспертов, основные компоненты вещества - это 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол), которые вызывают раздражение глаз, если их попадают на слизистые в жидком виде, и становятся причиной неприятного запаха.

При растворении в воздухе скатол не представляет опасности для человека, хотя в большой концентрации может вызвать раздражение дыхательных путей. При этом вещество несет угрозу для рыб, нельзя допускать его попадания в воду или почву.

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ФОТО: flickr.com // Alexander Yampolsky
ТЕГИ:Новая ГазетаХимическая Атака
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