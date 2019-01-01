Джонсон – премьер. Не до смеха

Новый жилец водворился на Даунинг-стрит, 10. Но не радует это подданных британской короны. Во всяком случае, заголовки, с которыми вышли лондонские газеты, предельно откровенно говорят о тревоге в связи с тем, что премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон. «Теперь точно не до смеха» - заголовок Daily Mirror на фоне коллажа из фотографий Джонсона в самых идиотических ракурсах. «Амбиции удовлетворены. Но что ждет Британию?» - первая полоса более респектабельной The Guardian. «Джонсон в доме № 10 – национальное предательство» - The Independent.

Основной лейтмотив комментариев британской прессы – невозможность выполнения данного Джонсоном обещания добиться выхода Великобритании из Евросоюза к 31-му октября, как это предусмотрено последними договоренностями между Лондоном и Брюсселем. Как это будет происходить в отсутствие соглашения о будущем взаимодействии, неясно никому. Параметры сделки Лондон-ЕС в ее нынешнем виде стараниями покинувшей премьерский пост Терезы Мэй невыгодны в первую очередь самой Британии. А чем чреват Brexit вообще без всякой сделки, в Лондоне даже думать боятся.



«У кампании Brexit не больше планов на выход из ЕС, чем у собаки – на управление автомобилем, за которым она гонится». К такому сравнению прибегает The Guardian, напоминая, что премьерский пост занял один из самых видных представителей движения за выход Великобритании из Евросоюза. «С приходом к власти Джонсона у них не будет больше людей, которых можно обвинять в ситуации, которую они же и создали», - пишет издание. Честнее всех в этот раз, судя по всему, стала старейшая английская газета: «Это начинающееся премьерство, весьма вероятно, закончится катастрофой», - мрачно предрекает The Times.

С точки зрения отношений между Лондоном и Москвой с приходом Бориса Джонсона на пост премьер-министра мало что изменится. Такое мнение высказала в эфире НСН руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее словам, после той оголтелой пропаганды, что была развернута в Англии против России, «в одночасье повернуть к улучшению отношений с нашей страной вряд ли возможно».

Это, впрочем, не помешало депутату Госдумы Виталию Милонову дать несколько советов Борису Джонсону: во-первых, подобрать костюм по размеру, чтобы соразмерить свои возможности с политическими амбициями. А во-вторых, «что-то сделать со своей прической». «Как говорят, встречают по одежке», - заметил Милонов.

Главное, чтобы костюмчик сидел…



