Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной с 1967 года
Ночь на среду, 22 декабря, в Москве стала самой морозной за последние 54 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, полярное вторжение в Центральной России достигло пика.
«В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2, в центре города, на Балчуге, минус 19,6, в Строгино минус 22,0, в Тушино и Бутово минус 22,9. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года - в 1967 году минимальная температура составила минус 22,8», — рассказал Тишковец в беседе с РИА Новости.
При этом в Новой Москве (Михайловском) похолодало до минус 25,1. Самые сильные морозы в Подмосковье зафиксировали в Черустях (минус 28,8), Электроуглях (минус 26,3), Электростали (минус 26,1).
Между тем днем в среду в Москве прогнозируется температура до минус 20 градусов и облачная погода с прояснениями, пишет РИА ФАН. Кроме того, Гидрометцентр предупреждает жителей столицы о гололедице. Ослабление морозов ожидается в пятницу, по прогнозам синоптиков, в выходные пики температуры днем будут достигать минус 5−7 градусов, отмечает «Свободная пресса».
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