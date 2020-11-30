Ни один из добровольцев по испытанию вакцины «Спутник V» в первом этапе не заболел COVID-19

Никто из добровольцев, испытывающих вакцину «Спутник V» на первом этапе летом, не заболел COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

Он отметил, что разработчики вакцины регулярно отслеживают состояние испытуемых. С момента проведения первого этапа исследований прошло полгода.