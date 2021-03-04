Netflix добавил фукнцию Fast Laughs в своем приложении

Netflix запустил новую функцию Fast Laughs, которая работает по принципу соцсети TikTok. Теперь в приложении можно посмотреть короткие ролики, нарезанные из фильмов, сериалов и анимационных шоу платформы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Сейчас новая функция доступна только обладателям Iphone, но в скором времени Netflix планирует адаптировать Fast Laughs и для Android.

Таким образом Netflix хочет помочь подписчикам найти новый и интересный контент для просмотра.

Netflix - американский онлайн-кинотеатр, поставщик фильмов, сериалов, развлекательных шоу.

