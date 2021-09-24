«Пишутся по трафарету». Анализ сочинений не поможет найти опасных школьников

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с недоумением воспринял идею проверять психику детей с помощью анализа их письменных работ.

В четверг стало известно, что некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» может получить из бюджета почти 1,6 миллиарда рублей на разработку программного обеспечения для анализа письменных работ учащихся и выявления «склонности к социально опасному и деструктивному поведению». С проектом бюджета ознакомился РБК.