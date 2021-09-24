«Пишутся по трафарету». Анализ сочинений не поможет найти опасных школьников
Психологи в эфире НСН удивились предложению выявлять деструктивное поведение детей с помощью анализа написанных ими работ.
Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с недоумением воспринял идею проверять психику детей с помощью анализа их письменных работ.
В четверг стало известно, что некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» может получить из бюджета почти 1,6 миллиарда рублей на разработку программного обеспечения для анализа письменных работ учащихся и выявления «склонности к социально опасному и деструктивному поведению». С проектом бюджета ознакомился РБК.
«Идея вызывает большие сомнения. Надо все-таки более конкретно подходить. На какой возраст, что за письменные работы, учебные или какие-то специальные работы, в рамках школьной программы или отдельные. Я не вижу в этом смысла и сомневаюсь, что кто-то может здесь что-то извлечь. Школьные сочинения пишутся по заданной тематике и по заданному трафарету, особенно сейчас это таким образом происходит. Что там реально можно выявить? И потом, многое ведь зависит от учителя, какие условия для творчества создает педагог. Или он создает условия для свободного изложения своих идей и мыслей, или он требует какого-то стандарта, шаблона обязательного. Мне кажется, эта идея нереальная и лишенная смысла», - заявил психиатр.
Детский психолог Ирина Таранова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также выразила сомнение по поводу возможности проведения работы, указанной в проектной документации.
«Мне сложно это оценить, здесь нужно обращаться к графологам, специалистам по почерку. Они профессионально занимаются почерком и выявляют, какие особенности личности влияют на почерк. Сложно так сказать, потому что для этого нужно анализировать большой объем информации. Даже если это письменные работы, сочинения, если это про то, как ребенок анализирует литературные произведения или как он пишет свои собственные сочинения на свободную тему, нужно очень большое количество информации проанализировать, чтобы какие-то выводы сделать», - пояснила она.
Для предотвращения инцидентов, подобных нападению в Пермском госуниверситете, необходимо разработать полноценную систему выявления и лечения людей с психическими расстройствами, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- Суд отправил в СИЗО бывшего вице-премьера Крыма
- Гинцбург назвал эффективность «Спутника V» против дельта-штамма
- Рашкину грозит ответственность за призывы к незаконной акции 20 сентября
- «Конкуренция на рынке». Гинцбург объяснил задержку с одобрением «Спутника V» в мире
- В Белоруссии отказались принимать закон об иноагентах
- Бывший вице-премьер Крыма заявил, что не виновен в хищениях
- В Афганистане вернут смертные казни на стадионах и отрубание конечностей
- Деятельность саентологов признали нежелательной в России
- Цена бензина Аи-95 вновь обновила исторический максимум
- Бывшего вице-премьера Крыма обвинили в хищении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru