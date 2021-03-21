Немцы восхищаются «дипломатическим шедевром Путина»

«Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится», — считает Juergen L.

«Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой», — пишет Jurgen H.

«Один-ноль в пользу Путина. <…> Он — один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене», — отмечает Nat K.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Российский лидер в ответ пожелал коллеге здоровья и, не затягивая, предложил провести открытую и публичную дискуссию. Байден ответил, что поговорит с Путиным «в какой-то момент».

