Немецкая делегация привезет в Крым гумпомощь для новых регионов России
Делегация из Германии привезет в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России. Об этом заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Как отметил парламентарий, жители ФРГ уже начали сбор гумпомощи, пишет Ura.ru.
«Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области», — сообщил Гемпель в беседе с РИА Новости.
Ожидается, что немецкая делегация прибудет на полуостров в мае. Сейчас прорабатываются маршрут и программа их приезда.
Ранее Гемпель рассказал, что бывшие соотечественники из Германии и коренные немцы едут на постоянное место жительства в Крым, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru