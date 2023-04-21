Немецкая делегация привезет в Крым гумпомощь для новых регионов России

Как отметил парламентарий, жители ФРГ уже начали сбор гумпомощи, пишет Ura.ru.

«Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области», — сообщил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Ожидается, что немецкая делегация прибудет на полуостров в мае. Сейчас прорабатываются маршрут и программа их приезда.

Ранее Гемпель рассказал, что бывшие соотечественники из Германии и коренные немцы едут на постоянное место жительства в Крым, напоминает RT.

