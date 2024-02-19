«Некому финансировать!»: В России не могут производить вакцины для кошек и собак
В России есть несколько вакцин против бешенства или чумы для животных, но это редкие исключения, заявил НСН Денис Колбасов.
Отечественных вакцин для кошек и собак практически нет, так как их разработку некому финансировать, заявил директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов в беседе с НСН.
В России предлагают ввести мораторий на прохождение производителями сертификации импортных вакцин и лекарств для животных из-за дефицита в стране этих препаратов. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Его авторы сообщают о низком уровне импортозамещения в этой сфере и угрозе дефицита. Колбасов подтвердил проблемы в отечественной отрасли.
«Что касается российских вакцин для кошек и собак, их нет вообще. Основная причина в том, что не очень понятно, кто должен финансировать разработку таких вакцин. Очевидно, что государство этим вопросом не должно заниматься, так как это не сельское хозяйство. А частные производители вакцин у нас финансово слабы, чтобы заниматься такими серьезными разработками. Отечественных вакцин практически нет, за исключением нескольких против бешенства или чумы. В ближайшее время вакцины не появятся, некому финансировать», - объяснил он.
Ветеринарные клиники столкнулись с острым дефицитом импортных вакцин для домашних животных, стало меньше и российских, которым врачи обычно не доверяют, рассказал ранее «Радиоточке НСН» ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru