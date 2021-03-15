Рэпер Моргенштерн стал сотрудником Альфа-банка
Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Моргенштерна, который получил должность директора по работе с молодежью, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов рассказал, что должность была введена специально для Моргенштерна и он, как и прочие работники, будет «ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты». По словам Гиязова, задача рэпера - привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов.
Сам Моргенштерн пообещал, что банку «не придется за него краснеть».
В Альфа-банке добавили, что учли претензии ФАС» по поводу видео с Моргенштерном «Клип за 10 лямов» и намерены «снять претензии к образу реального сотрудника банка».
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против рэпера Моргенштерна и «Альфа-банка», усмотрев в ролике «Клип за 10 лямов» признаки нарушения закона «О рекламе», сообщает Ura.ru. В частности, в ведомстве считают, что вызывающий и непристойный вид девушек, изображающих сотрудников банка, противоречит реальному образу. Дело будет рассматриваться 25 марта 2021 года.
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