«Не всё сразу». Песков об истощении среднего класса в России
Власти Российской Федерации получают сигналы о том, что у жителей страны падают доходы после рождения детей, однако кабинет министров работает над повышением доходов населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отмечает Ura.ru, таким образом представитель Кремля прокомментировал доклад Высшей школы экономики.
В документе констатировано, что средний класс в стране продолжает терять доходы, и для того, чтобы «выпасть» из этой категории, достаточно родить ребёнка. Кроме того, в докладе отмечается, что всем характеристикам среднего класса соответствуют лишь 7% жителей России.
В связи с этим Песков подчеркнул, что существуют механизмы, цель которых, - избавить граждан от бедности. «Работа ведется, но не все сразу», - заметил он.
Оценивая доклад ВШЭ, пресс-секретарь президента заверил, что власти с усиленным вниманием относятся к подобным документам. Однако, по его словам, это только «одна из точек зрения».
Также Песков выразил мнение, что давать оценку деятельности президента и правительства только лишь по одному критерию неверно.
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