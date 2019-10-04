«Не всё сразу». Песков об истощении среднего класса в России

Власти Российской Федерации получают сигналы о том, что у жителей страны падают доходы после рождения детей, однако кабинет министров работает над повышением доходов населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отмечает Ura.ru, таким образом представитель Кремля прокомментировал доклад Высшей школы экономики.

В документе констатировано, что средний класс в стране продолжает терять доходы, и для того, чтобы «выпасть» из этой категории, достаточно родить ребёнка. Кроме того, в докладе отмечается, что всем характеристикам среднего класса соответствуют лишь 7% жителей России.