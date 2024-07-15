Глава Рособрнадзора Музаев предложил провести реформу школьных экзаменов

Глава Рособрнадзора пояснил, что оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания выпускников и бывают случаи, когда выпускнику выдают «красивый» аттестат, чтобы он не продолжал обучение в десятом классе, а поступил в техникум.

При этом такие выпускники будут конкурировать с более сильными учащимися, у которых оценки в аттестате выставлены объективно. Музаев добавил, что это неравенство вызывает раздражение и будет проявляться еще больше в техникумах, в развитие которых сейчас вкладываются значительные средства.

Сейчас выпускники девятых классов сдают основной государственный экзамен (ОГЭ). Для получения аттестата нужно сдать итоговое собеседование по русскому языку и ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору из предложенного списка, включая физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, информатику, ИКТ, обществознание и иностранные языки, передает «Радиоточка НСН».