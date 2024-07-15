Глава Рособрнадзора Музаев предложил провести реформу школьных экзаменов

Результаты экзаменов после девятого класса следует учитывать при поступлении студентов в колледжи и техникумы. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Он отметил, что конкурс в некоторые техникумы сейчас выше, чем в высшие учебные заведения. По его словам, аттестаты отражают лишь текущие оценки, которые вызывают множество вопросов.

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Глава Рособрнадзора пояснил, что оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания выпускников и бывают случаи, когда выпускнику выдают «красивый» аттестат, чтобы он не продолжал обучение в десятом классе, а поступил в техникум.

При этом такие выпускники будут конкурировать с более сильными учащимися, у которых оценки в аттестате выставлены объективно. Музаев добавил, что это неравенство вызывает раздражение и будет проявляться еще больше в техникумах, в развитие которых сейчас вкладываются значительные средства.

Сейчас выпускники девятых классов сдают основной государственный экзамен (ОГЭ). Для получения аттестата нужно сдать итоговое собеседование по русскому языку и ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору из предложенного списка, включая физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, информатику, ИКТ, обществознание и иностранные языки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Питалев
ТЕГИ:ЭкзаменыШкольникиОбразование

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