«Не испытывайте судьбу»: Кинолог призвал не геройствовать при встрече с дикими собаками
Стайное животное как было полудиким, так им и останется даже после стерилизации, заявил НСН Константин Карапетьянц.
Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в разговоре с НСН рассказал о правилах поведения при встрече со стаей диких собак, а также назвал места, где их можно встретить чаще всего.
«Если вы окажетесь с собакой один на один, то вы ничего уже не сможете сделать. Здесь просто нужно знать, где эти собаки могут быть, и не ходить туда. Это самый лучший совет. Бродячие собаки обитают близ так называемых пищевых зон – свалок, строек, гаражей и прочих предприятий, где прикармливают сотрудники или охрана. Собаки считают это зоной своего обитания. На движение чужаков всегда реагируют неадекватно», - сказал Карапетьянц.
При встрече со стаей собак нельзя убегать или пытаться одолеть животное физически, лучшим вариантом будет спрятаться в ближайшее укрытие, отметил кинолог.
«Ни в коем случае нельзя убегать, нельзя кричать, нельзя пытаться атаковать. В ближайшее укрытие, будь то крыша автомобиля или подъезд, взять что-то в руки, чтобы отбиться. Но это уже крайний случай. Увидели бродячих собак – разворачивайтесь и уходите. Не надо испытывать судьбу», - посоветовал он.
Стерилизация и чипирование не изменят характера дикой собаки, сказал Карапетьянц. Он напомнил о европейской схеме борьбы с беспризорными собаками. Так, например, в Испании собаку с момента отлова держат в приюте определенное количество времени, и в случае, если ее никто не забирает к себе, усыпляют.
«Проходя мимо стаи собак с мыслями, что вы герой, помните, что они точно такого же мнения о себе. Стерилизованная собака как была полудиким животным, так им и останется. И все эти чипирования и стерилизации никоим образом не устраняют той опасности, которая от них исходит», - резюмировал кинолог.
Ранее вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в интервью НСН объяснил причину учащения смертей после нападения бездомных собак, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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