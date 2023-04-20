«Не испытывайте судьбу»: Кинолог призвал не геройствовать при встрече с дикими собаками

«Если вы окажетесь с собакой один на один, то вы ничего уже не сможете сделать. Здесь просто нужно знать, где эти собаки могут быть, и не ходить туда. Это самый лучший совет. Бродячие собаки обитают близ так называемых пищевых зон – свалок, строек, гаражей и прочих предприятий, где прикармливают сотрудники или охрана. Собаки считают это зоной своего обитания. На движение чужаков всегда реагируют неадекватно», - сказал Карапетьянц.

При встрече со стаей собак нельзя убегать или пытаться одолеть животное физически, лучшим вариантом будет спрятаться в ближайшее укрытие, отметил кинолог.

«Ни в коем случае нельзя убегать, нельзя кричать, нельзя пытаться атаковать. В ближайшее укрытие, будь то крыша автомобиля или подъезд, взять что-то в руки, чтобы отбиться. Но это уже крайний случай. Увидели бродячих собак – разворачивайтесь и уходите. Не надо испытывать судьбу», - посоветовал он.

Стерилизация и чипирование не изменят характера дикой собаки, сказал Карапетьянц. Он напомнил о европейской схеме борьбы с беспризорными собаками. Так, например, в Испании собаку с момента отлова держат в приюте определенное количество времени, и в случае, если ее никто не забирает к себе, усыпляют.

«Проходя мимо стаи собак с мыслями, что вы герой, помните, что они точно такого же мнения о себе. Стерилизованная собака как была полудиким животным, так им и останется. И все эти чипирования и стерилизации никоим образом не устраняют той опасности, которая от них исходит», - резюмировал кинолог.

Ранее вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в интервью НСН объяснил причину учащения смертей после нападения бездомных собак, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

