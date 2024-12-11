«Не исчезнут, но подорожают»: В Ягодном союзе предсказали рост цен на мандарины
Чтобы не испортить новогодние праздники, однозначно не стоит покупать мандарины с поврежденной кожицей, гнилые и с зелеными пятнами (это признак незрелости), сказала НСН Ирина Козий.
На российском рынке не будет дефицита мандаринов, однако на фоне неурожая в Турции и Испании они могут подорожать, с прилавков цитрусовые исчезнут, только если будут попытки ограничить рост цен. Об этом НСН заявила глава Ягодного союза Ирина Козий.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец ранее заявила в интервью изданию «Газета.Ru», что в России к Новому году может возникнуть дефицит мандаринов. Козий заявила, что дефицита цитрусовых не предвидится, однако цены на них могут вырасти.
«Дефицита как такового на рынке не возникает, поскольку у нас открытый рынок. Если каких-то фруктов не хватает, они поставляются из других стран, могут становиться несколько дороже. На фоне неурожая в Турции и Испании, некоторых вопросов с Абхазией, скорее всего, мандарины на российском рынке в этом году подорожают. Исчезнуть с прилавком они могут только в том случае, если будут попытки ограничить цены. Основным поставщиком является Турция (более 50% объема годового потребления в России), также мандарины идут из Пакистана, Египта, Китая (из Китая везут главным образом на Дальний Восток и Восточную Сибирь, хотя кое-что попадает и в Центральную Россию), Марокко, Абхазии и так далее. Спектр поставщиков достаточно широк», — сказала Козий.
Также собеседница НСН рассказала, на что следует обратить внимание при покупке мандаринов.
«Конечно, на вкус и цвет товарища нет, но однозначно не стоит брать плоды с поврежденной кожицей, гнилые. Если на плодах есть зеленые пятна, скорее всего, это показатель незрелости. Однако есть и зеленоватые сорта», — подытожила она.
Ранее эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин заявил, что россиянин в среднем съедает 6 кг мандаринов в год, примерно полкило в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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