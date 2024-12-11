«Не исчезнут, но подорожают»: В Ягодном союзе предсказали рост цен на мандарины

«Дефицита как такового на рынке не возникает, поскольку у нас открытый рынок. Если каких-то фруктов не хватает, они поставляются из других стран, могут становиться несколько дороже. На фоне неурожая в Турции и Испании, некоторых вопросов с Абхазией, скорее всего, мандарины на российском рынке в этом году подорожают. Исчезнуть с прилавком они могут только в том случае, если будут попытки ограничить цены. Основным поставщиком является Турция (более 50% объема годового потребления в России), также мандарины идут из Пакистана, Египта, Китая (из Китая везут главным образом на Дальний Восток и Восточную Сибирь, хотя кое-что попадает и в Центральную Россию), Марокко, Абхазии и так далее. Спектр поставщиков достаточно широк», — сказала Козий.

Также собеседница НСН рассказала, на что следует обратить внимание при покупке мандаринов.

«Конечно, на вкус и цвет товарища нет, но однозначно не стоит брать плоды с поврежденной кожицей, гнилые. Если на плодах есть зеленые пятна, скорее всего, это показатель незрелости. Однако есть и зеленоватые сорта», — подытожила она.

Ранее эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин заявил, что россиянин в среднем съедает 6 кг мандаринов в год, примерно полкило в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

