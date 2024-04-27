«Не 8 марта же!»: Торговые центры не ждут ажиотажа на майские праздники
В последние годы на майских праздниках россияне не рвутся в торговые центры, заявил НСН Олег Войцеховский.
Посещаемость торговых центров не увеличивается во время майских праздников, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Рост активности российских и азиатских ритейлеров позволяет торговым центрам Москвы и Санкт-Петербурга заполнять пустующие площади, передает «Коммерсант». Войцеховский отметил, что в начале года торговые центры переживают просадку посещаемости.
«Сегодня у нас есть возможно опираться на базовую информацию по прошлым периодам майских праздников. В эти дни, недели существенных изменений не планируется. Существенный скачок происходит к 8 марта, например, где прибавка трафика может быть на 5-7%. В январе-феврале просадка трафика обычно, к 23 февраля небольшой рост может быть. Что касается майских, то здесь ничего не происходит вообще за последние годы», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что большая часть россиян проведет майские каникулы дома, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что каждый пятый россиянин отправится на дачу, или проведет выходные дни на природе. Поездку по стране во время майских каникул запланировали 8% россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru