Названы страны с самым доступным бензином

Стали известны страны, в которых граждане могут приобрести бензин по самым доступным ценам. Соответствующий рейтинга стран Европы был подготовлен агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Сообщается, что больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут позволить приобрести жители Люксембурга. В пятерку стран также вошли Норвегия, Австрия, Ирландия и Британия. А вот наименьшее количество бензина могут позволить себе граждане Украины.

Как сообщает Москва 24, Россия в этом рейтинге зaнялa 16 место.

Уточняется, что в исследовaнии рaссмaтривaлись цены нa бензин AИ-95 по состоянию нa нaчaло июля нынешнего годa.

Ранее сообщалось, что повышение стоимости топлива в России ожидается уже в сентябре. Таким прогнозом поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН успокоил россиян. По его словам, во время заморозки цен правительство и нефтяные компании смогли договориться о том, какие действия последуют после ее завершения.

