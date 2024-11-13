Названы самые популярные у россиян настольные игры
Стратегические игры возглавили рейтинг самых популярных «настолок» у россиян. Как сообщает «Газета.Ru», их выбирают 70% опрошенных.
Издание ссылается на опрос «Имаджинариум», согласно которому карточные игры стали в списке вторыми (55%), кооперативные игры замкнули ТОП-3 (52%). Также спросом пользуются семейные игры (49%), игры на логику и дедукцию (33%) и игры для вечеринок (31%).
Отмечается, что 44% россиян играют в настольные игры несколько раз в неделю, раз в неделю делают это 25% опрошенных, а 11% респондентов - раз в месяц или реже. Чаще всего в «настолки» играют с друзьями (52%) и с членами семьи (29%).
«Типичный поклонник настольных игр — это человек в возрасте от 25 до 40 лет, который ценит интеллектуальные вызовы, творчество и возможность поделиться эмоциями с близкими», — говорится в сообщении.
Ранее аналитический центр Университета «Синергия» провёл опрос и выяснил, что больше половины россиян не желают читать созданные нейросетями книги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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