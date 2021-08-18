Названы самые популярные места для отдыха с детьми в сентябре

Сочи, Москва, Симферополь и Анапа стали самыми популярными городами для поездок с детьми в начале осени. Об этом сообщили аналитики сервиса OneTwoTrip, проанализировав данные бронирований с выездом в сентябре. Они отметили, что на самолете большинство туристов с детьми планируют отправиться в Сочи — доля бронирований составила 17%. В Москву полетят чуть более 13% респондентов, примерно такое же количество опрошенных запланировали путешествие в Симферополь.

По сравнению с прошлым годом на 50% увеличилась популярность Анапы — доля бронирований составила 10,6%.

Между тем, список самых популярных для путешествий с детьми ж/д направлений на сентябрь возглавила Москва, пишет Газета.ру.

Онищенко раскритиковал российских туристов за отдых в Турции

А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон на российских курортах начнется в первой декаде сентября и продлится около месяца. Специалист подчеркнул, что этот сезон начинается тогда, когда температуры воды и воздуха становятся «близки между собой». Как пишет ТАСС, Вильфанд добавил, что температура воды к этому периоду понижается до 23–25 градусов.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СочиДетиОтдыхРоссийские Туристы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры