Названы самые популярные места для отдыха с детьми в сентябре

Сочи, Москва, Симферополь и Анапа стали самыми популярными городами для поездок с детьми в начале осени. Об этом сообщили аналитики сервиса OneTwoTrip, проанализировав данные бронирований с выездом в сентябре. Они отметили, что на самолете большинство туристов с детьми планируют отправиться в Сочи — доля бронирований составила 17%. В Москву полетят чуть более 13% респондентов, примерно такое же количество опрошенных запланировали путешествие в Симферополь.

По сравнению с прошлым годом на 50% увеличилась популярность Анапы — доля бронирований составила 10,6%.

Между тем, список самых популярных для путешествий с детьми ж/д направлений на сентябрь возглавила Москва, пишет Газета.ру.