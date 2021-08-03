Онищенко раскритиковал российских туристов за отдых в Турции
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает недопустимой ситуацию, когда российские туристы едут отдыхать в Турцию, которая продаёт оружие Украине, сообщает Ura.ru.
По его мнению, россияне тратят деньги на турецких курортах, тем самым помогая экономике Турции, поставляющей Украине вооружение. А Киев, в свою очередь, грозит расстреливать Донбасс из турецких беспилотников.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политически мотивированным решение некоторых стран не продавать Киеву оружие, сообщает RT.
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