Онищенко раскритиковал российских туристов за отдых в Турции

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает недопустимой ситуацию, когда российские туристы едут отдыхать в Турцию, которая продаёт оружие Украине, сообщает Ura.ru.

По его мнению, россияне тратят деньги на турецких курортах, тем самым помогая экономике Турции, поставляющей Украине вооружение. А Киев, в свою очередь, грозит расстреливать Донбасс из турецких беспилотников.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политически мотивированным решение некоторых стран не продавать Киеву оружие, сообщает RT.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВооружениеРоссийские ТуристыТурцияУкраинаГеннадий Онищенко
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