Названы самые любимые поэты в российских тюрьмах

Александр Пушкин возглавил рейтинг самых популярных поэтов среди заключенных в российских тюрьмах. Список составлен Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России, передает ТАСС.

ФСИН объяснила зарплату осужденных в 200 тысяч рублей

У этого поэта российские зэки читают, как правило, «Сказку о царе Салтане», стихотворение «Я помню чудное мгновенье» и поэму в стихах «Евгений Онегин». На втором месте в рейтинге расположился Сергей Есенин со стихотворениями «Письмо к женщине» и «Письмо матери».

На третьем месте оказались сочинения Михаила Лермонтова. Далее по популярности следуют произведения Владимира Высоцкого, Александра Блока, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского и Бориса Пастернака.

Ранее профсоюзы и ОНК прокомментировали идею привлечения заключённых к труду на стройках, передает RT.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛитератураТюрьмаФСИН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры