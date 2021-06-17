Названы самые любимые поэты в российских тюрьмах

У этого поэта российские зэки читают, как правило, «Сказку о царе Салтане», стихотворение «Я помню чудное мгновенье» и поэму в стихах «Евгений Онегин». На втором месте в рейтинге расположился Сергей Есенин со стихотворениями «Письмо к женщине» и «Письмо матери».

На третьем месте оказались сочинения Михаила Лермонтова. Далее по популярности следуют произведения Владимира Высоцкого, Александра Блока, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского и Бориса Пастернака.

Ранее профсоюзы и ОНК прокомментировали идею привлечения заключённых к труду на стройках, передает RT.



