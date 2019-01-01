Названы продукты, вызывающую онкологию
Назван список продуктов, которые повышают риск возникновения онкологических опухолей, сообщает АГН Москва. Об этом рассказал главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн.
Он рассказал, что в списке главных продуктов, повышающих риск возникновения рака, оказались жирная пища, красное мясо в большом количестве, а также алкогольные напитки. Помимо этого, способствовать развитию болезни могут малоподвижный образ жизни и ожирение. Онколог добавил, что курение не менее опасно, чем перечисленные продукты. Вредная привычка повышает риск развития рака в 30-50 раз.
Ранее стало известно, что пациенты в московских больницах смогут получить химиотерапевтическое лечение современными препаратами при раке молочной и предстательной желез, почек, прямой кишки, бронхов, легкого, а также меланоме. О преимуществах новых стандартов лечения рассказал заместитель главного внештатного специалиста - онколога Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Ирина Андреяшкина.
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