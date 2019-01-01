Названы продукты, вызывающую онкологию

Он рассказал, что в списке главных продуктов, повышающих риск возникновения рака, оказались жирная пища, красное мясо в большом количестве, а также алкогольные напитки. Помимо этого, способствовать развитию болезни могут малоподвижный образ жизни и ожирение. Онколог добавил, что курение не менее опасно, чем перечисленные продукты. Вредная привычка повышает риск развития рака в 30-50 раз.

Ранее стало известно, что пациенты в московских больницах смогут получить химиотерапевтическое лечение современными препаратами при раке молочной и предстательной желез, почек, прямой кишки, бронхов, легкого, а также меланоме. О преимуществах новых стандартов лечения рассказал заместитель главного внештатного специалиста - онколога Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Ирина Андреяшкина.

