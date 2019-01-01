В Москве появились новые способы лечения рака

Пациенты в московских больницах смогут получить химиотерапевтическое лечение современными препаратами при раке молочной и предстательной желез, почек, прямой кишки, бронхов, легкого, а также меланоме.

О преимуществах новых стандартов лечения расскажет заместитель главного внештатного специалиста - онколога Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Ирина Андреяшкина.

«Речь идёт о таргетных препаратах. Таргетные препараты определяют маркёрные позиции в опухоли. Этот препарат блокирует непосредственно этот рецептор. Это является преимуществом, и получается что эффективность лечения даже выше чем при проведении рутинной химиотерапии. Плюс – мы не имеем побочных явлений. Что касается иммуннотерапии – препараты блокируют непосредственно развитие опухоли, стимулируют собственный иммунитет организма, тем самым добиваемся минимума побочных эффектов и соответсвенно выше качество лечения», - рассказала НСН Андреяшкина.

В настоящее время объявлено девять аукционов на централизованную поставку лекарственных препаратов в профильные городские стационары.

Столица приглашает производителей и поставщиков принять участие в электронных аукционах. Подробности объяснила представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семёнова.

«Приглашаем производителей и поставщиков принять участие в уже объявленных девяти аукционах на централизованную поставку химиотерапевтических лекарственных препаратов. Лекарства в рамках этих контрактов будут поставляться в Центр лекарственного обеспечения. Общая начальная стоимость девяти контрактов по опубликованным электронным аукционам составляет около 2 миллиардов рублей. Кроме объявленных централизованных закупок, производителям и поставщикам стоит обратить внимание и на процедуры, проводимые непосредственно лечебными учреждениями.

Более 400 производителей и поставщиков фармпрепаратов уже получили адресные приглашения принять участие в закупочных процедурах. Надеемся увидеть их заявки на предстоящих аукционах», - рассказала Семёнова.

Для удобства потенциальных участников рынка, которые готовы принять участие в аукционах, создан дополнительный коммуникационный канал.

Производители и поставщики смогут найти на нём перечень процедур, подписаться на информирование и при необходимости задать вопросы по участию в аукционах.

