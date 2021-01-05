Названы признаки болезненной зависимости от смартфона
Зависимого от смартфона достаточно просто определить по поведению человека, сообщает «Прайм» со ссылкой на психолога Дмитрия Синарева.
По его словам, такой человек будет всегда держать гаджет в руках, либо положит рядом с собой на видное место. А во время разговора, если возникнет какой-либо вопрос, зависимый от смартфона человек мгновенно кинет взгляд на свой телефон, как будто бы в поисках ответа или поддержки.
«Общаясь в чатах и социальных сетях, такие люди часто совершают массу грамматических и стилистических ошибок», доверяя свои мысли гаджету, что также является признаком зависимости.
Как подчеркнул Синарев, программное обеспечение смартфона вписывается в наше сознание, предлагая определённую модель мышления, начиная от логических алгоритмов и заканчивая способом выражения эмоций.
Как сообщалось, основной вред при использовании смартфона - электромагнитное излучение, как в момент разговора, так и в момент нахождения рядом с устройством. Чем чаще человек пользуется гаджетом и чем ближе к нему он находится, тем сильнее опасность.
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