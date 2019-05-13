Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах

В России на 100 тысяч учеников приходится 1,4 детских смертей от сердечного приступа. Как отмечает Звезда, , такие цифры озвучил главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров. Специалист подчеркнул, что одной из причин столь высоких показателей является то, что детям не могут оказать первую медицинскую помощь, пишут «Известия».

Кроме того, специалист подчеркнул, что у медсестры просто не в состоянии оказать помощь ребенку, так как в школах попросту нет необходимой техники, к примеру, дефибриллятoрoв. Также не последнюю роль в столь печальной статистике играет не достаточная квалификация врачей – специалисты не в состоянии обнаружить у детей заболевания даже после ЭКГ.

Ранее НСН писала, что директор одной из школ Можайского городского округа сбила 12-летнюю девочку на заправке. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что девочка с подругой хотели зайти в магазин на заправке, когда директор одной из школ городского округа приехала заправляться на своем красном «Шевроле» и сбила ребенка. В результате ДТП девочка получила перелом ключицы, разрыв лёгкого и черепно-мозговую травму.

