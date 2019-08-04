Названы худшие варианты ночного перекуса

Эксперты перечислили блюда, которые не стоит есть на ночь, сообщает портал «МедикФорум».

На первом месте – жареные на масле продукты. Их вред заключается в большом количестве канцерогенов, которые способствуют возникновению злокачественных опухолей.

Острая пища заставит желудок работать всю ночь, а молочная каша исключается из-за сахара, который в ней содержится. Яблоки вечером тоже не рекомендуется есть, потому что они создают лишнюю нагрузку на поджелудочную железу

Диетологи рекомендуют мясные и любые другие белковые продукты, в том числе бобовые и шоколад, употреблять не позднее 20:00.

Выходом из ситуации станут апельсины или киви.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН назвала основные принципы успешной российской диеты.

