Названа причина высокой стоимости туров с детским кешбэком

Как сообщает «РЕН ТВ», половину суммы получат те, кто заплатил за смену 40 тысяч рублей. Три недели в лагере могут стоить до 120 тысяч рублей, что не по карману даже для средней семьи. Как сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин, у организаторов детских лагерей есть дополнительные затраты на меры дезинфекции и требования Роспотребназдора.

«Если говорить о негативных фактах, то мы столкнулись (с тем), что ряд объектов аннулировал ранее оплаченные брони и впоследствии их продавал по другой, завышенной цене», - сообщил Горин.



«Возможности уехать куда-то нет, естественно, рынок спекулятивно отреагировал на это молниеносным ростом цен. Сегодня цены на детский отдых выросли до небес, и понятия детского и взрослого отдыха теперь практически стерлись», - сообщил юрист Общества защиты прав потребителей Алишер Захидов.

Напомним, участниками программы станут те, кто хочет летом отправить ребенка в лагерь отдыха, чтобы ребенок вернулся до 15 сентября. Чтобы получить кешбэк, путевку необходимо оплачивать с банковской карты «Мир». Родитель получит возврат средств на нее в течение 5 дней максимум, обещают в Ростуризме. Вернут до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Актуальный список лагерей – участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, будет с момента старта доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».

