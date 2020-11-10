Названа дата прихода зимы в московский регион

Синоптики сообщили, что бесснежная погода продержится в Москве и области до конца ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Как ожидается, зима начнется только в 20-х числах месяца. Согласно многолетним наблюдением, установление устойчивого снежного покрова приходится на 28 ноября. При этом суровых морозов не прогнозируется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода ожидается в течение предстоящей недели в большей части регионов Сибири.

