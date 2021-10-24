Назван возможный гонорар Собчак за работу ведущей свадьбы в Италии

Российская телеведущая Ксения Собчак могла получить 40-50 тысяч евро за работу в качестве ведущей свадьбы экс-заместителя главы Минфина России Андрея Вавилова, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на руководителя свадебного агентства Marryme Александру Ковтун.

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По ее словам, гонорары зависят от уровня звезды, которую приглашают провести церемонию. Свадьба, на которую приглашены 30-35 гостей, обойдется минимум в 40 тысяч евро без учета размещения. Отмечается, что свадьба на итальянском озере Комо доступна только очень состоятельным людям.

23 октября 60-летний Вавилов устроил пышную свадьбу в Италии. Он обручился с 24-летней Софи-Антуанеттой Дилуа. Гости прибыли на мероприятие частным самолетом. Вели церемонию Максим Галкин и Ксения Собчак.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СвадьбаКсения Собчак
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