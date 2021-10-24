Назван возможный гонорар Собчак за работу ведущей свадьбы в Италии
Российская телеведущая Ксения Собчак могла получить 40-50 тысяч евро за работу в качестве ведущей свадьбы экс-заместителя главы Минфина России Андрея Вавилова, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на руководителя свадебного агентства Marryme Александру Ковтун.
По ее словам, гонорары зависят от уровня звезды, которую приглашают провести церемонию. Свадьба, на которую приглашены 30-35 гостей, обойдется минимум в 40 тысяч евро без учета размещения. Отмечается, что свадьба на итальянском озере Комо доступна только очень состоятельным людям.
23 октября 60-летний Вавилов устроил пышную свадьбу в Италии. Он обручился с 24-летней Софи-Антуанеттой Дилуа. Гости прибыли на мероприятие частным самолетом. Вели церемонию Максим Галкин и Ксения Собчак.
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