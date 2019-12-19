Назван оптимальный возраст для родов

«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», - заявила она.

Ранее в эфире НСН главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН Олег Аполихин заявил, что репродуктивное здоровье россиян ухудшается. По его словам, уместно ставить вопрос «не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. 52% мужчин умирают до 67 лет. Коэффициент рождаемости падает», - сказал ученый.



