Назван оптимальный возраст для родов
Врач репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше рожать до 35 лет, так как после этого возраста шанс на беременность снижается, пишет РИА Новости.
«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», - заявила она.
Ранее в эфире НСН главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН Олег Аполихин заявил, что репродуктивное здоровье россиян ухудшается. По его словам, уместно ставить вопрос «не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. 52% мужчин умирают до 67 лет. Коэффициент рождаемости падает», - сказал ученый.
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