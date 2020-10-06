Навальный назвал стоимость своего лечения в берлинской клинике Charite
Алексей Навальный сообщил, что его лечение в берлинской клинике Charite обойдется в 60 или 70 тысяч евро. По его словам, счет ему пока не выставлен, так как он продолжает реабилитацию у физиотерапевта.
Об этом оппозиционный политик сообщил во время интервью журналисту Юрию Дудю.
По словам Навального, у него нет таких денег, чтобы оплатить свое лечение, но есть люди которые готовы ему в этом помочь.
"Мы поставили условие – спасибо большое (за помощь в оплате), но вы будете должны раскрыть свои имена, как Зимин (Борис), который оплатил самолет… Все, кто в складчину поучаствует в оплате лечения, они свои фамилии назовут", - рассказал Навальный Дудю.
Навальный также рассказал в новом выпуске программы «Вдудь» свою версию случившегося с ним в самолете, пишет «Газета.ру».
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