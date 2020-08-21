Навального транспортируют в немецкую клинику

В Кремле ранее заявили, что не видят препятствий для транспортировки Алексея Навального для лечения за рубеж. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что повлиять на это может лишь решение лечащего врача.

«Это решение лечащего врача, и речь идет о транспортировке, которая может представлять собой угрозу жизни пациенту. Вот заключение врача», - отметил Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что Кремлю ничего не известно о якобы каких-либо инструкциях или приказах, запрещающих транспортировку оппозиционера. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль не занимается вопросами лечения пациентов, отмечает Ura.ru.

