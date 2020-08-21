Навального транспортируют в немецкую клинику
Оппозиционера Алексея Навального транспортируют в немецкую клинику, передает ТАСС.
Медики сообщили, что состояние Навального стабилизировалось, его можно перевозить.
В Кремле ранее заявили, что не видят препятствий для транспортировки Алексея Навального для лечения за рубеж. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что повлиять на это может лишь решение лечащего врача.
«Это решение лечащего врача, и речь идет о транспортировке, которая может представлять собой угрозу жизни пациенту. Вот заключение врача», - отметил Песков.
Кроме того, он подчеркнул, что Кремлю ничего не известно о якобы каких-либо инструкциях или приказах, запрещающих транспортировку оппозиционера. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль не занимается вопросами лечения пациентов, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
947 тыс.+4 870 / сут.
Умерли
16 189+90 / сут.
Выздоровели
761 тыс.+5 817 / сут.
- ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса
- Резник пока не собирается защищать Ефремова
- В жилом доме в Ярославле прогремел мощный взрыв
- Лукашенко готов стать посредником между Макроном и «желтыми жилетами»
- Падва отреагировал на решение Ефремова сменить адвоката
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru