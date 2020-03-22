Наталья Сергунина: в мобильном приложении «Узнай Москву» появилось цифровое зрение

Воспользоваться новым сервисом дополненной реальности приложения «Узнай Москву», можно вблизи объекта. Пользователю необходимо зайти в раздел «Дома», выбрать объект «Останкинская телебашня» и перейти в режим дополненной реальности, нажав на значок AR в верхней части экрана. После этого нужно, наведя камеру смартфона на Останкинскую телебашню, поместить объект в границы экрана.

Технология цифрового зрения позволит увидеть фрагменты событий около телебашни, которые происходили на фестивале «Круг света» в 2014 году, фестивале прыжков с парашютом Moscow Base Open Air 2004 года. Есть и информация о количестве телевизионных передатчиков на башне для трансляции соревнований Олимпиады-80.

«Узнай Москву» — проект мэрии Москвы. Интерактивный гид по достопримечательностям столицы содержат описания 1,9 тысячи зданий и сооружений, 636 памятников, 325 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутах. Мобильное приложение «Узнай Москву» можно скачать в App Store и Google Play.



