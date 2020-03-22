Наталья Сергунина: в мобильном приложении «Узнай Москву» появилось цифровое зрение
Пользователи мобильного приложения «Узнай Москву» могут совершать виртуальные экскурсии в глубь истории с помощью дополненной реальности. Это стало возможным благодаря технологии цифрового зрения, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Первым объектом исторического изучения посредством новых технологий стало самое высокое свободно стоящее сооружение в Европе - Останкинская башня. Ее высота составляет 540 метров.
«Дополненная реальность открывает перед жителями новые возможности для изучения города и его архитектуры. Теперь в приложении “Узнай Москву” можно увидеть, какой была Останкинская башня пять, 10 или 20 лет назад, изучить ее 3D-модель и посмотреть видео о ней. Если эта функция понравится пользователям, мы добавим ее и к другим знаковым объектам в приложении», — пояснила Наталья Сергунина.
Воспользоваться новым сервисом дополненной реальности приложения «Узнай Москву», можно вблизи объекта. Пользователю необходимо зайти в раздел «Дома», выбрать объект «Останкинская телебашня» и перейти в режим дополненной реальности, нажав на значок AR в верхней части экрана. После этого нужно, наведя камеру смартфона на Останкинскую телебашню, поместить объект в границы экрана.
Технология цифрового зрения позволит увидеть фрагменты событий около телебашни, которые происходили на фестивале «Круг света» в 2014 году, фестивале прыжков с парашютом Moscow Base Open Air 2004 года. Есть и информация о количестве телевизионных передатчиков на башне для трансляции соревнований Олимпиады-80.
«Узнай Москву» — проект мэрии Москвы. Интерактивный гид по достопримечательностям столицы содержат описания 1,9 тысячи зданий и сооружений, 636 памятников, 325 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутах. Мобильное приложение «Узнай Москву» можно скачать в App Store и Google Play.
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