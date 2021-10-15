Депутат МГД Перфилова: конкурс «Доброволец года - 2022» выявит лучшие методики педагогов для волонтерства учеников
Конкурс «Доброволец года - 2022» покажет лучшие разработки учителей для развития волонтерского движения среди учеников московских школ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на депутата Московской городской думы, директора школы №2098 Надежду Перфилову.
Депутат напомнила, что для педагогов работа с волонтерами не является основной работой, поэтому им необходима поддержка. «Чтобы хорошие идеи, с которыми приходят дети, получали развитие, очень важно выделять лучшие практики и разработки на уровне всего города», - отметила Перфилова.
Сам конкурс состоится в ноябре 2021 года. Директор школы рассказала, что помощь в проведении мероприятия окажет Центр «Патриот. Спорт». Перфилова подчеркнула, что именно в последние годы добровольческое движение стало набирать популярность среди учеников школ.
«Сегодня у московских школьников есть множество путей, по которым можно пойти в добровольческой деятельности. Это и экологическое направление, и забота о животных, и патронатные акции, направленные на сохранение исторической памяти - от поисковых отрядов до восстановления памятников, монументов», - рассказала депутат МГД.
По словам Перфиловой, в московском добровольческом движении участвуют уже 9 тысяч человек. Существует более 550 отрядов и кружков. Депутат напомнила, что методические рекомендации являются значимой частью волонтерской работы. «Волонтерам сегодня важно знать теоретические основы того вида деятельности, который они выбрали, будь то экологические инициативы или поисковая деятельность, понимать общие принципы организации, управления проектами», - пояснила она.
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