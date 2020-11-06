Сергунина: В Москве насчитывается более 97 тысяч волонтеров

Число добровольцев в Москве с января 2020 года выросло на 15,5 тысячи человек. Сегодня в базе «Мосволонтер» насчитывается более 97,5 тысячи волонтеров, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что волонтерам предлагаются различные сферы деятельности, чтобы каждый смог найти подходящее занятие. Добровольцы помогают в организации культурных и спортивных мероприятий, поддерживают благотворительные фонды и социальные программы.

Кроме того, добровольцы-медики ассистируют в поликлиниках и больницах, медиаволонтеры оказывают информационную поддержку некоммерческим организациям.

Сергунина заявила, что пандемия не только внесла серьезные изменения в жизнь граждан, но и показала, что много неравнодушных людей готовы помогать. Сейчас волонтеры помогают москвичам старшего возраста соблюдать режим самоизоляции и доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский рассказал, что помочь может любой желающий. Гражданам младше 14 лет предлагается заполнить разрешение от родителей. Он отметил, что у центра есть подходящие события для любого возраста.

Конкурс «Доброволец Москвы» проводится в столице каждый год. В этот раз в нем примут участие 7,4 тысячи человек, которые будут представлять лучшие добровольческие практики.

