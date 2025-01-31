Население России сократилось на 0,08% за 2024 год

Численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 028 325 человек, следует из предварительных данных Росстата. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 0,08%.

В ведомстве сообщили, что рост численности населения зафиксирован в 20 регионах, включая Московскую и Ленинградскую области, а также Ингушетию. В целом увеличение населения отмечено в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах.

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По данным Росстата, годом ранее численность населения страны составляла 146,15 миллиона человек.

В статистику не включены сведения по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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