Передача груза стала возможной благодаря поправкам в российские законы. Народный фронт добился их внедрения совместно с депутатами Госдумы.

Представитель Народного фронта Василий Бочкарев поблагодарил Калужскую таможню за передачу конфискованного груза. По его словам, стабилизаторы будут распределены по новым субъектам на складе в Ростове-на-Дону. Бочкарев назвал их существенной помощью для жителей регионов, которая позволит обеспечить стабильную подачу энергии.

Пресс-секретарь Калужской таможни Екатерина Жданова отметила, что переданные Народному фронту товары отвечают требованиям безопасности. По ее словам, Калужскую таможню и Народный фронт связывает интенсивное сотрудничество, направленное на оказание гуманитарной помощи российской армии и благотворительную поддержку жителей ЛНР и ДНР.

Жданова добавила, что автоматические стабилизаторы напряжения изначально направлялись транзитом из Китая в Белоруссию, однако организация указала некорректные данные в товаросопроводительных документах.

В свою очередь Бочкарев добавил, что Народный фронт уже на подготовительном этапе приложил существенные усилия для внесения в закон изменений, согласно которым президентское движение смогло бы отправлять таможенный конфискат как гуманитарную помощь в новые регионы.

Сегодня сотрудничество Народного фронта и Федеральной таможенной службы продолжается.

