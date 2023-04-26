Калужская таможня передала Народному фронту гуманитарную помощь для новых регионов
Калужская таможня отправила Народному фронту на безвозмездной основе 24 тонны автоматических стабилизаторов напряжения суммарной стоимостью 18 млн рублей, которые были обращены в федеральную собственность. Груз передадут в новые российские регионы, чтобы оснастить объекты ЖКХ и улучшить региональную инфраструктуру.
Передача груза стала возможной благодаря поправкам в российские законы. Народный фронт добился их внедрения совместно с депутатами Госдумы.
Представитель Народного фронта Василий Бочкарев поблагодарил Калужскую таможню за передачу конфискованного груза. По его словам, стабилизаторы будут распределены по новым субъектам на складе в Ростове-на-Дону. Бочкарев назвал их существенной помощью для жителей регионов, которая позволит обеспечить стабильную подачу энергии.
Пресс-секретарь Калужской таможни Екатерина Жданова отметила, что переданные Народному фронту товары отвечают требованиям безопасности. По ее словам, Калужскую таможню и Народный фронт связывает интенсивное сотрудничество, направленное на оказание гуманитарной помощи российской армии и благотворительную поддержку жителей ЛНР и ДНР.
Жданова добавила, что автоматические стабилизаторы напряжения изначально направлялись транзитом из Китая в Белоруссию, однако организация указала некорректные данные в товаросопроводительных документах.
В свою очередь Бочкарев добавил, что Народный фронт уже на подготовительном этапе приложил существенные усилия для внесения в закон изменений, согласно которым президентское движение смогло бы отправлять таможенный конфискат как гуманитарную помощь в новые регионы.
Сегодня сотрудничество Народного фронта и Федеральной таможенной службы продолжается.
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