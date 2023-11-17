Нарколог заявил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и гриппе
Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов заявил, что употребление алкогольных напитков повышает риск заболеть сезонными инфекциями, сообщает Газета.Ru.
По его словам, алкоголь ухудшает состояние организма и делает его более беззащитным, мешая профилактике. А если человек уже болеет, то употребление спиртного может привести к опасным осложнениям.
«Этанол создаст еще большую нагрузку на организм, который испытывает интоксикацию... К тому же он вызывает тахикардию, повышает артериальное давление и снижает уровень важных веществ... Всё это может привести к серьёзным осложнениями, включая заболевания сердца», — указал эксперт.
Поликарпов добавил, что алкоголь также влияет на эффективность вакцины от гриппа, поэтому стоит отказаться от спиртного алкоголя минимум за два дня перед прививкой и в течение пяти дней после.
Ранее диетолог Наталья Круглова заявила, что мёд не может заменить полноценное лечение при гриппе и простуде из-за того, что в нём мало органических веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Всероссийская акция «Казачий диктант» пройдет с 1 по 3 декабря
- СМИ: рэпера Пи Дидди обвинили в изнасиловании
- Нарколог заявил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и гриппе
- Футбольный тренер объяснил, почему результаты сборной России тяжело прогнозировать
- Курорты Краснодарского края побили исторический рекорд по числу туристов
- Полиция Москвы после массовой драки на стройке задержала 139 человек
- В Финляндии собрали пять тысяч подписей против закрытия границы с Россией
- Россельхознадзор: яйца и курятину начнет поставлять в Россию Азербайджан
- Английский ФК «Эвертон» лишился 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
- Курс доллара превысил 90 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru