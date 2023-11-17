Нарколог заявил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и гриппе

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов заявил, что употребление алкогольных напитков повышает риск заболеть сезонными инфекциями, сообщает Газета.Ru.

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По его словам, алкоголь ухудшает состояние организма и делает его более беззащитным, мешая профилактике. А если человек уже болеет, то употребление спиртного может привести к опасным осложнениям.

«Этанол создаст еще большую нагрузку на организм, который испытывает интоксикацию... К тому же он вызывает тахикардию, повышает артериальное давление и снижает уровень важных веществ... Всё это может привести к серьёзным осложнениями, включая заболевания сердца», — указал эксперт.

Поликарпов добавил, что алкоголь также влияет на эффективность вакцины от гриппа, поэтому стоит отказаться от спиртного алкоголя минимум за два дня перед прививкой и в течение пяти дней после.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявила, что мёд не может заменить полноценное лечение при гриппе и простуде из-за того, что в нём мало органических веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Cuong Nguyen
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