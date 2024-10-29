Нарколог заявил, что впавшая в кому москвичка выпила лошадиную дозу алкоголя

По его словам, девушка за короткий промежуток времени выпила около 600 мл крепкого алкоголя. При этом печень может в час переработать примерно 10 мл чистого алкоголя.

«Есть люди талантливые, которые могут и два литра выпить, отряхнуться и пойти. А есть люди, которые на спор выпивают даже не смертельную дозу, и их успешно закапывают», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

Как уточнил нарколог, не исключено, что девушка после инцидента на всю жизнь останется инвалидом.

Ранее управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов сообщил «Радиоточке НСН», что работу бармена заведения «Руки Вверх!», который подначивал гостью, нельзя рассматривать, как подстрекательство к употреблению алкогольных напитков, как и размещение информации о коктейлях в меню.

