Нарколог заявил, что впавшая в кому москвичка выпила лошадиную дозу алкоголя
Москвичка, которая выпила 20 шотов в баре «Руки Вверх!» и впала в кому, за короткий промежуток времени выпила лошадиную дозу алкоголя, заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.
По его словам, девушка за короткий промежуток времени выпила около 600 мл крепкого алкоголя. При этом печень может в час переработать примерно 10 мл чистого алкоголя.
«Есть люди талантливые, которые могут и два литра выпить, отряхнуться и пойти. А есть люди, которые на спор выпивают даже не смертельную дозу, и их успешно закапывают», - сказал он в беседе с NEWS.ru.
Как уточнил нарколог, не исключено, что девушка после инцидента на всю жизнь останется инвалидом.
Ранее управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов сообщил «Радиоточке НСН», что работу бармена заведения «Руки Вверх!», который подначивал гостью, нельзя рассматривать, как подстрекательство к употреблению алкогольных напитков, как и размещение информации о коктейлях в меню.
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