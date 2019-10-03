Чем опасен рост цен на водку

Стоимость поллитровой бутылки водки, по мнению ведомства, должна начинаться от 230 рублей. Не исключено и повышение минимальной цены на коньяк – до 420-430 рублей за бутылку. Такие параметры назвал директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей за бутылку, - напоминает «Интерфакс». С инициативой о повышении минимальной розничной цены в ведомство обращались производители алкогольных напитков, указывая в обоснование просьбы повышение акциза на чистый спирт, рост цен на пшеницу и резкое удорожание стекла. Последний раз минимальные цены на водку, коньяк и бренди повышались с 1 января 2019 года.

Дискуссии на тему повышения минимальной стоимости крепкого алкоголя ведутся не первый день, но с переменным успехом. Далеко не все разделяют уверенность в эффективности этой меры. Если в Минздраве в этом усматривают большой стимул к снижению потребления крепких спиртных напитков, то в Минпромторге еще пару лет назад предупреждали об опасности роста потребления суррогатного алкоголя в случае повышения цен. Вместо водки станут пить самогон, - заявлял тогда в интервью НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз:

«Примерно 30-35% потребителей крепкого [алкоголя] (не менее 20 миллионов человек) употребляют суррогатную продукцию. Это люди с зарплатой менее 20 тысяч рублей. Покупают они продукцию по 50-100 рублей. Вторая группа – те, кто отоваривается в легальной рознице. Там продукция от 205 рублей. Таких людей более 40 миллионов. Ударит это по тем, кто покупает водку по 205-240 рублей. Они займутся самогоноварением».

Еще в советские времена на указ о повышении цен на водку народ реагировал так:

Нас указом не убить:

Пили, пьем и будем пить!

Даже если будет восемь (рублей за бутылку - НСН),

Все равно мы пить не бросим.

Разумеется, страна давно перестала быть повально пьющей. В крупных городах и даже в ряде регионов быстро ли, медленно, но формируется мода на здоровый, а в этом контексте – трезвый образ жизни. Но в депрессивных населенных пунктах, а таких в России еще не перечесть, этой моды и близко не видно. Там-то в случае повышения минимальных отпускных цен спрос и сместится, как следует из слов собеседника НСН, на самогон и прочие суррогаты.

