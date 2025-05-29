Наемнику ЧВК «Вагнер» в Узбекистане дали пять лет колонии за участие в СВО

В Узбекистане вынесен приговор гражданину республики за участие в специальной военной операции на Украине в рядах российской частной военной компании «Вагнер». Суд города Янгиюль определил ему наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Как передает RT, пятидесятилетнего подсудимого признали виновным в наёмничестве, а также незаконном хранении наркотиков. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Каршинский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил к четырем годам ограничения свободы 20-летнего местного жителя за военную службу по контракту с Минобороны России. Причем этот гражданин Узбекистана дезертировал из части и вернулся на родину.

