«Надо выжить»: Глава Тувы повторно слёг с COVID-19. Видео

Глава Тувы Шолбан Кара-оол признался, что во второй раз заразился коронавирусом. Ранее он уже перенёс заболевание в конце мая - начале июня. Руководитель республики распространил через соцсети специальное видеообращение, чтобы, по его словам, избежать слухов о состоянии своего здоровья.

54-летний Шолбан Кара-оол вновь помещён в инфекционную больницу. Он предположил, что иммунитет после первого заражения у него не успел сформироваться из-за рабочих нагрузок. Глава Тувы также рассказал, что заболевание протекает на этот раз по-другому, он посетовал на сильные головные боли.

При этом, по словам чиновника, он относится к недугу с презрением, несмотря на смертельную опасность COVID-19. «Надо выжить», — резюмировал Шолбан Кара-оол.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ГубернаторКоронавирусТува
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