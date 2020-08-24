«Надо выжить»: Глава Тувы повторно слёг с COVID-19. Видео

Глава Тувы Шолбан Кара-оол признался, что во второй раз заразился коронавирусом. Ранее он уже перенёс заболевание в конце мая - начале июня. Руководитель республики распространил через соцсети специальное видеообращение, чтобы, по его словам, избежать слухов о состоянии своего здоровья.

54-летний Шолбан Кара-оол вновь помещён в инфекционную больницу. Он предположил, что иммунитет после первого заражения у него не успел сформироваться из-за рабочих нагрузок. Глава Тувы также рассказал, что заболевание протекает на этот раз по-другому, он посетовал на сильные головные боли.

При этом, по словам чиновника, он относится к недугу с презрением, несмотря на смертельную опасность COVID-19. «Надо выжить», — резюмировал Шолбан Кара-оол.