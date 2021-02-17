Начальника СИЗО в Иркутске уволили из-за избиений заключенных
Начальник следственного изолятора №1 Иркутска уволен по отрицательным мотивам, сообщает пресс-служба ФСИН России.
Причина увольнения – многочисленные недостатки в работе подразделения. Комиссия ФСИН выявила незаконные действия сотрудников СИЗО-1 и ИК-6, а также противоправные деяния со стороны осужденных. Ранее в интернете разместили видео, на котором должностные лица ГУФСИН России по Иркутской области применяют к заключенным пытки и наносят побои.
Отмечается, что также временно отстранены от обязанностей замначальника СИЗО-1, начальник оперативного отдела СИЗО-1 и замначальника ИК-6. В ведомстве заявили, что продолжат работать в Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных к ответственности.
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