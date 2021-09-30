Началась проверка по факту избиения 93-летнего ветерана в Саратове

Следственный комитет ведет проверку после сообщений о том, что в Саратове избивают 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает «РЕН ТВ».

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Ему систематически наносит побои собственный сын. У пострадавшего пожилого человека постоянно видны синяки и ссадины. В августе ветеран проходил лечение в городской клинической больнице из-за сотрясения головного мозга, которое причинил ему сын.

Пенсионер живет в поселке Солнечный-2 в Саратове. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства.

Напомним, в августе уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью заведено в отношении двоих санитаров психиатрической бригады, которые избили пациентку в лифте Ярославской областной психиатрической больницы.

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Фото: arh.sledcom.ru
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