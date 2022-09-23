Набиуллина: Занятые на важных направлениях в финсекторе останутся на рабочих местах

Россияне, занятые на критически важных направлениях финансового сектора, не подпадут под частичную мобилизацию и останутся на своих рабочих местах. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В Минобороны рассказали, какие категории россиян не подпадут под частичную мобилизацию

«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом, чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», - цитирует ТАСС председателя ЦБ.

Ранее Минобороны уточнило, какие категории граждан не будут призваны на службу. В ведомстве подчеркнули, что частичной мобилизации не подлежат сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, а также наличное денежное обращение.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МобилизацияЦентробанкЭльвира Набиуллина
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