Набиуллина: Занятые на важных направлениях в финсекторе останутся на рабочих местах
Россияне, занятые на критически важных направлениях финансового сектора, не подпадут под частичную мобилизацию и останутся на своих рабочих местах. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом, чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», - цитирует ТАСС председателя ЦБ.
Ранее Минобороны уточнило, какие категории граждан не будут призваны на службу. В ведомстве подчеркнули, что частичной мобилизации не подлежат сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, а также наличное денежное обращение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Вознесеновка
- Набиуллина: Занятые на важных направлениях в финсекторе останутся на рабочих местах
- Специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации
- СМИ: Эрдоган поручил совместно с Россией разработать альтернативы системе «Мир»
- В Минобороны рассказали, какие категории россиян не подпадут под частичную мобилизацию
- Трамп: США может спасти подобный Си Цзиньпину сильный лидер
- Глава МИД Киргизии обсудил с Блинкеном конфликт на киргизско-таджикской границе
- Лукашенко: В Белоруссии не будет никакой мобилизации
- В Китае призвали к урегулированию украинского кризиса путем диалога и консультаций
- По требованию России арестовали активы за рубежом на $500 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru