На Землю обрушилась сильная магнитная буря

Магнитная буря среднего уровня обрушилась на Землю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первые возмущения в магнитосфере начались утром 12 сентября, вызвав слабую бурю класса G1 к 11:00 по московскому времени. К 14:30 буря усилилась до уровня G2, что соответствует средней или умеренной активности. Пик магнитной бури ожидается ночью после 3:00, а ее завершение прогнозируется на середину дня 13 сентября.

Магнитная буря впервые с 2005 года достигла экстремального уровня G5

Магнитные бури могут привести к сбоям в работе энергосистем и навигационных систем, а также повлиять на миграцию птиц и животных.

Влияние бурь на здоровье человека пока не изучено в полной мере, однако метеозависимым людям рекомендуется хорошо отдыхать, избегать стресса и переутомления, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПогодаСиноптикиМагнитная Буря

Горячие новости

Все новости

партнеры