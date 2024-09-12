На Землю обрушилась сильная магнитная буря
Магнитная буря среднего уровня обрушилась на Землю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Первые возмущения в магнитосфере начались утром 12 сентября, вызвав слабую бурю класса G1 к 11:00 по московскому времени. К 14:30 буря усилилась до уровня G2, что соответствует средней или умеренной активности. Пик магнитной бури ожидается ночью после 3:00, а ее завершение прогнозируется на середину дня 13 сентября.
Магнитные бури могут привести к сбоям в работе энергосистем и навигационных систем, а также повлиять на миграцию птиц и животных.
Влияние бурь на здоровье человека пока не изучено в полной мере, однако метеозависимым людям рекомендуется хорошо отдыхать, избегать стресса и переутомления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru