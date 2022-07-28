На заводе «Ракета» рассказали о часах для Путина
Руководитель департамента рекламы и маркетинга часового завода «Ракета» Антонина Скурыдина заявила, что часы «Императорской Петергофской фабрики», которые носит президент России Владимир Путин, были изготовлены по спецзаказу, сообщает РИА Новости.
По её словам, при заказе клиент может выбрать вид камня и цвет ремешка, а также цвет золота, из которого будет изготовлен корпус: белое, жёлтое или розовое.
«На ротор в виде двуглавого орла можно нанести инициалы, изображение герба, по желанию будущего владельца», — добавила Скурыдина.
Ранее московский дизайнер Глеб Крайник ко дню рождения Владимира Путина выпустил ограниченную серию наручных Часов Мира и отправил первый экземпляр в подарок президенту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- На Украине призвали переписать историю для победы над Россией
- В Роспотребнадзоре опровергли информацию о возвращении противоковидных ограничений
- Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
- На заводе «Ракета» рассказали о часах для Путина
- Экс-сотрудницу «Первого канала» Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей
- «Внезапно». Политолог рассказал, когда Китай начнёт забирать Тайвань
- Минобороны РФ: украинская тероборона расстреляла отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
- Депутат Госдумы Фёдоров не исключил применение ядерного оружия
- Путин назначил нового начальника Главного военно-политического управления ВС России
- Бочкарев: 14 футбольных полей построены в Москве с 2011 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru