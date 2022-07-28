На заводе «Ракета» рассказали о часах для Путина

По её словам, при заказе клиент может выбрать вид камня и цвет ремешка, а также цвет золота, из которого будет изготовлен корпус: белое, жёлтое или розовое.

«На ротор в виде двуглавого орла можно нанести инициалы, изображение герба, по желанию будущего владельца», — добавила Скурыдина.

Ранее московский дизайнер Глеб Крайник ко дню рождения Владимира Путина выпустил ограниченную серию наручных Часов Мира и отправил первый экземпляр в подарок президенту.

