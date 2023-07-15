На выставке «Иннопром» обсудили возможности по привлечению кадров в промышленность

В рамках мероприятия она рассказала, что для обеспечения производственных предприятий столицы квалифицированным персоналом в Москве была создана кадровая экосистема подбора сотрудников для промышленности.

«С ее помощью мы получаем актуальные сведения о потребности отрасли в кадрах, а также развиваем их потенциал через обучение и повышение профессиональных компетенций», – отметила Степанова.

По её словам, задача экосистемы – привлечь квалифицированных сотрудников на заводы Москвы. В неё входит Центр поддержки промышленности, который актуализирует потребность предприятий в технических специалистах и квалифицированных инженерах, департамент образования и науки столицы, задачей которого является координация работы колледжей и модификация образовательных программ для закрытия кадровых потребностей промышленных предприятий столицы. Центр занятости населения Москвы «Моя работа» определяет кадровую потребность на предприятиях и собирает вакансии для поиска и подбора мест приложения труда. Также в экосистему входит проект «Московская техническая школа». На его базе сотрудников предприятий столицы совместно с ведущими вузами страны обучают работе с инновационными производственными технологиями.

«С момента запуска проект подготовил более тысячи инженерно-технических кадров», - добавила замглавы департамента.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, в свою очередь, рассказал об успехах реализации в регионе программы «Профессионалитет».

По его словам, на заводах и фабриках возрождается культура наставничества, прорабатывается тема развития промышленного туризма для учащихся школ, профильных техникумов и институтов.

